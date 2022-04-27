ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов: в основном на Изюмском и Кураховском направлениях
За сутки украинские силы обороны уничтожили еще 300 российских солдат, наибольшие потери противник понес на Кураховском и Изюмском направлениях. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 22400 военных. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Общие боевые потери врага с 24 февраля по 27 апреля:
личного состава — около 22 400 человек (+300 за прошлые сутки);
танков — 939 единиц (+21);
боевых бронированных машин — 2342 (+34);
артиллерийских систем — 421 (+5);
РСЗО — 149 (0);
средств ПВО — 71 (+2);
самолетов — 185 (+1);
вертолетов — 155 (+1);
автотехники — 1666 (+23);
кораблей/катеров — 8 (0);
цистерн с ГСМ — 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 207 (+2);
спецтехники — 31 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).
Читайте также: ПВО Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов
Комментарии