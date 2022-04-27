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ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов: в основном на Изюмском и Кураховском направлениях

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 11:05
ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов: в основном на Изюмском и Кураховском направлениях - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото - МО ВСУ)

За сутки украинские силы обороны уничтожили еще 300 российских солдат, наибольшие потери противник понес на Кураховском и Изюмском направлениях. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 22400 военных. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 27 апреля:

личного состава — около 22 400 человек (+300 за прошлые сутки);
танков — 939 единиц (+21);
боевых бронированных машин — 2342 (+34);
артиллерийских систем — 421 (+5);
РСЗО — 149 (0);
средств ПВО — 71 (+2);
самолетов — 185 (+1);
вертолетов — 155 (+1);
автотехники — 1666 (+23);
кораблей/катеров — 8 (0);
цистерн с ГСМ — 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 207 (+2);
спецтехники — ​​31 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).

Фото: Генштаб

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Наталия Фреик
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ВСУ потери армия рф генштаб войска россии
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