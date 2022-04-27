ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов: в основном на Изюмском и Кураховском направлениях

За сутки украинские силы обороны уничтожили еще 300 российских солдат, наибольшие потери противник понес на Кураховском и Изюмском направлениях. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 22400 военных. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 27 апреля:

личного состава — около 22 400 человек (+300 за прошлые сутки);

танков — 939 единиц (+21);

боевых бронированных машин — 2342 (+34);

артиллерийских систем — 421 (+5);

РСЗО — 149 (0);

средств ПВО — 71 (+2);

самолетов — 185 (+1);

вертолетов — 155 (+1);

автотехники — 1666 (+23);

кораблей/катеров — 8 (0);

цистерн с ГСМ — 76 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 207 (+2);

спецтехники — ​​31 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).

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Наталия Фреик

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