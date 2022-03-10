ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу, минус два командира полка РФ. Сводка Арестовича
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли не менее семи мощных ударов по российским оккупантам. Уничтожены два командира полка российской армии. Об этом в ежедневной сводке сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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По его словам, удары нанесены по направлениям: Бровары, Изюм, Николаев, Никополь и Кривой Рог. "Туда враг, осуществляя свой предыдущий план, выдвинул отдельные батальонно-тактические группы, которые были уничтожены на марше", – отметил он.
Сейчас украинские войска под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи и разорвали коммуникацию между северной группировкой российских войск и оккупационными войсками в районе Изюма: "С военной точки зрения, это серьезный тактический успех".
Комментируя ситуацию в Мариуполе, Арестович сказал, что враг окончательно сменил тактику в окруженных городах: "Будучи не в состоянии нанести поражение на поле боя, перешел к так называемому сирийскому варианту, это террор".
Точно так же страдают Харьков, Ахтырка и в некоторой степени Николаев. "Но нужно понимать, что это война", – отметил он.
Военно-политическое руководство Украины очень хорошо знает, что происходит в Мариуполе, заверил Арестович, и в режиме 24/7 пытается установить гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Все попытки срывает Россия: "К сожалению, война – это двусторонний процесс и не все зависит от Украины". Попытки продолжаются.
- В Броварском районе Киевской области во время ведения боевых действий был ликвидирован командир полка А.Захаров. Значительные потери в личном составе и технике понесла батальонно-тактическая группа шестого танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.
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