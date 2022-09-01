ВСУ не позволили россиянам построить переправу в Дарьевке и добавили дыр в Каховском мосту

1 сентября Вооруженные Силы Украины не позволили российским оккупантам построить понтонную переправу в Дарьевке, а также в очередной раз успешно ударили по Каховскому мосту. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники.

"Попытка обустройства новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксировать нетрудоспособность инфраструктурного объекта", –говорится в сообщении.

За день на южном направлении уничтожено 33 российских оккупанта, четыре танка Т-72, три гаубицы "Мста-Б", четыре единицы авто-бронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

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Наталія Медведєва

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