UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ не позволили россиянам построить переправу в Дарьевке и добавили дыр в Каховском мосту

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 17:40
ВСУ не позволили россиянам построить переправу в Дарьевке и добавили дыр в Каховском мосту - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1 сентября Вооруженные Силы Украины не позволили российским оккупантам построить понтонную переправу в Дарьевке, а также в очередной раз успешно ударили по Каховскому мосту. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники.

"Попытка обустройства новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксировать нетрудоспособность инфраструктурного объекта", –говорится в сообщении.

За день на южном направлении уничтожено 33 российских оккупанта, четыре танка Т-72, три гаубицы "Мста-Б", четыре единицы авто-бронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

Читайте также: В живых осталось до 20%. В РФ расформировывают две бригады из-за больших потерь на войне

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 