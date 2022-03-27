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ВСУ освободили от оккупантов село под Харьковом и сбили новейший российский истребитель

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 13:18

Сегодня ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Барвенковского района Харьковской области. В Изюмском районе подразделения ПВО уничтожили российский истребитель Су-34 – один из новейших самолетов вражеской армии. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Минувшей ночью продолжались обстрелы Харькова. Оккупанты нанесли около 15 ударов из оружия дальнего действия. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары в Московский и Слободской районы.

ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Продолжаются бои на Изюмском направлении.



Вадим Ребрина
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ВСУ война Су-34 гусаровка
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