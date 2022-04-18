ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма – Минобороны

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов ряд населенных пунктов возле Изюма Харьковской области. Эту информацию на сегодняшнем брифинге подтвердил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Да, я могу подтвердить: ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военнослужащими были освобождены. Больше информации дать не могу, но могу отметить, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений", – сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что именно с этого направления российские оккупанты будут пытаться развивать наступление на восток.

У Мотузяника также спросили о действиях ВСУ на востоке, связанных с маршрутами поставок для российских войск. Спикер Минобороны ответил, что действия украинских подразделений не подлежат публичному обсуждению, но "безусловно, это один из приоритетов ВСУ".

"Мы внимательно следим за теми действиями, которые РФ совершает в Донецкой и Луганской областях, и руководство ВСУ и других военных формирований предпринимает все исчерпывающие меры, в том числе превентивные, с целью отбить вражеские атаки", – заявил Мотузяник.

По данным Генштаба ВСУ, россияне стянули под Изюм 22 БТГр.

Вчера глава Харьковской ОВА сообщил, что ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань украинские подразделения продвинулись дальше на восток.

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Оксана Житнюк

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