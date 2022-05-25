ВСУ отбили 10 атак оккупантов на Донбассе: потери врага
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли пять гражданских лиц, еще 12 ранены.
Украинские защитники и защитницы отбили сегодня 10 атак врага, на двух локациях продолжаются бои с оккупантом.
За прошедшие сутки бойцы ООС уничтожили:
- четыре танка;
- одну единицу специальной техники;
- две артиллерийские системы;
- один бронетранспортер;
- один вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в своем районе ответственности. Сегодня, 25 мая, наши воины уничтожили:
- личного состава – 62;
- БТР – 1;
- артиллерийских систем – 6;
- минометов – 4;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 1.
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