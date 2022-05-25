ВСУ отбили 10 атак оккупантов на Донбассе: потери врага

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли пять гражданских лиц, еще 12 ранены.

Украинские защитники и защитницы отбили сегодня 10 атак врага, на двух локациях продолжаются бои с оккупантом.

За прошедшие сутки бойцы ООС уничтожили:

четыре танка;

одну единицу специальной техники;

две артиллерийские системы;

один бронетранспортер;

один вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в своем районе ответственности. Сегодня, 25 мая, наши воины уничтожили:

личного состава – 62;

БТР – 1;

артиллерийских систем – 6;

минометов – 4;

АТТ – 4;

БПЛА – 1.

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