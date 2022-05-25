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Подоляк: Пророссийские лоббисты стали поднимать голову. Предлагают подарить РФ юг и восток

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 17:43
Подоляк: Пророссийские лоббисты стали поднимать голову. Предлагают подарить РФ юг и восток - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал "пророссийских лоббистов" в Европе, которые начали "понемногу поднимать голову". Он заявил, что те люди, которые в начале полномасштабного вторжения РФ давали Украине от трех дней до нескольких недель, сегодня предлагают "подарить" России юг и восток страны.

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"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием", – заявил Подоляк.

По его словам, Россия сейчас тратит огромные ресурсы, чтобы "доказать миру", что россияне якобы имеют право безнаказанно убивать украинцев.

"Именно поэтому пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира… "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально такое", – заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении, не торгует своими гражданами, территориями и суверенитетом, и "это четкая красная линия". Он отметил, что ни о каком замораживании конфликта не может быть и речи: Украина сделала выводы из Минских договоренностей, потому не пойдет на Минск-3.

"Всякая война завершается за столом переговоров, и эта не будет исключением. Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать", – заявил советник главы ОП.

Он также подчеркнул, что миллионы украинских переселенцев не вернутся домой, если там будет оккупация или серая зона.

"А значит у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом", – отметил Подоляк.

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Оксана Житнюк
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