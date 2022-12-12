UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отбили атаки на Донбассе, авиация и артиллерия десятки раз ударили по оккупантам – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 07:20
ВСУ отбили атаки на Донбассе, авиация и артиллерия десятки раз ударили по оккупантам – ГШ - Фото
Украинская авиация (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские военные за сутки отбили ряд атак на Донбассе, по оккупантам десятки раз ударили авиацией, артиллерией и ракетами. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Авиация нанесла 14 ударов по скоплениям сил и техники врага, а также один – по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления, 17 районов скопления сил и техники, два склада с боеприпасами.

Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по Константиновке, 11 авиаударов вдоль линии столкновения и 60 раз обстреливала из РСЗО.

Оккупанты в нарушение международного права продолжают использовать мирное население как живой щит. В Троицком Луганской области они размещают технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.

Читайте также: "ВСУ могут завершить эту войну. Но нужна воля Запада". Новая книга Горбулина – за 5 минут

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс артиллерия авиация ракеты армия рф генштаб войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 