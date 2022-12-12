ВСУ отбили атаки на Донбассе, авиация и артиллерия десятки раз ударили по оккупантам – ГШ

Украинские военные за сутки отбили ряд атак на Донбассе, по оккупантам десятки раз ударили авиацией, артиллерией и ракетами. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Авиация нанесла 14 ударов по скоплениям сил и техники врага, а также один – по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления, 17 районов скопления сил и техники, два склада с боеприпасами.

Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по Константиновке, 11 авиаударов вдоль линии столкновения и 60 раз обстреливала из РСЗО.

Оккупанты в нарушение международного права продолжают использовать мирное население как живой щит. В Троицком Луганской области они размещают технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.

Министр обороны Резников заявил: ВСУ возобновят наступление, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника.

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Марко Сировой

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