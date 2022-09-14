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ВСУ отработали по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 16:55
ВСУ отработали по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского – ОК
Антоновский мост (Иллюстративное фото: скриншот)

14 сентября на южном направлении Вооруженные Силы Украины наносили удары по мостам и переправам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ били по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского.

"Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов", – сообщает ОК "Юг".

По предварительно подтвержденным данным, за ночь оккупанты потеряли 27 военных и две единицы автомобильной техники.

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Наталія Медведєва
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война Херсонская область
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