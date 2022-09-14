ВСУ отработали по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского – ОК "Юг"
14.09.2022, 16:55
Антоновский мост (Иллюстративное фото: скриншот)
14 сентября на южном направлении Вооруженные Силы Украины наносили удары по мостам и переправам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ били по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского.
"Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов", – сообщает ОК "Юг".
По предварительно подтвержденным данным, за ночь оккупанты потеряли 27 военных и две единицы автомобильной техники.
Читайте также: Десантники сбили из зенитной установки российский Су-30: видео последствий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии