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ВСУ отразили мощный штурм в районе Тошковки. Северодонецк держится – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 20:01
ВСУ отразили мощный штурм в районе Тошковки. Северодонецк держится – Гайдай - Фото
Фото: EPA

Вооруженные Силы Украины в воскресенье отразили мощную попытку российского прорыва в районе поселка Тошковка. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире Эспрессо.

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"Мощный прорыв пытались сделать в районе Тошковки. Частично имели успех, но потом отработала наша артиллерия, и можно сказать, что попытка прорыва не удалась. [Привлекли] десятки единиц тяжелой техники. Для понимания – это где-то полторы БТГр тяжелой техники зашло Тошковку", – сказал Гайдай.

Северодонецк остается главной целью России, бои там продолжаются. Детальнее о ситуации в городе Гайдай не рассказывает.

"Российское руководство уже отчиталось, что они захватили Северодонецк, но до сих пор там продолжаются бои. Почему-то там российские солдаты гибнут – это свидетельствует о том, что город не контролируется полностью российской армией", – сказал Гайдай.

Лисичанск полностью под контролем украинских властей, но находится под постоянными обстрелами. Несмотря на это, в город каждый день удается завозить гуманитарные грузы.

Читайте также: "Устают, но не заканчиваются". Оккупанты усиливают группировку своих войск возле Северодонецка

Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк Сергей Гайдай тошковка
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