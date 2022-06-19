ВСУ отразили мощный штурм в районе Тошковки. Северодонецк держится – Гайдай

Вооруженные Силы Украины в воскресенье отразили мощную попытку российского прорыва в районе поселка Тошковка. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире Эспрессо.

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"Мощный прорыв пытались сделать в районе Тошковки. Частично имели успех, но потом отработала наша артиллерия, и можно сказать, что попытка прорыва не удалась. [Привлекли] десятки единиц тяжелой техники. Для понимания – это где-то полторы БТГр тяжелой техники зашло Тошковку", – сказал Гайдай.

Северодонецк остается главной целью России, бои там продолжаются. Детальнее о ситуации в городе Гайдай не рассказывает.

"Российское руководство уже отчиталось, что они захватили Северодонецк, но до сих пор там продолжаются бои. Почему-то там российские солдаты гибнут – это свидетельствует о том, что город не контролируется полностью российской армией", – сказал Гайдай.

Лисичанск полностью под контролем украинских властей, но находится под постоянными обстрелами. Несмотря на это, в город каждый день удается завозить гуманитарные грузы.

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Андрей Водяный

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