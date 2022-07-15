ВСУ отбили штурмы врага на Слобожанском и Донецком направлениях – сводка Генштаба

Украинские воины успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным Славянского района. Также россияне вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки Луганской области. Они также остановлены. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Волынском и Полесском направлениях, в воздушном пространстве Беларуси отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил ВС РФ. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении с целью сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишек, Перемогы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудару вблизи Верхнего Салтова.

Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении, на отдельных участках, враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили "эти несуразные" попытки врага и отбросили его обратно, сообщили в Генштабе.

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Солодке – Водяне, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.

На Южнобужском направлении противник обстреливает позиции украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Читайте также: Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.