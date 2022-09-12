ВСУ подняли украинский флаг над еще одним селом на границе с Россией: видео

Украинские защитники вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Терновая. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Самый прекрасный флаг в мире", – написал Ермак.

На видео боец 14-й отдельной механизированной бригады устанавливает флаг на вышке. По его словам в село Терновая заходила 6 рота 14-й бригады.

Сегодня украинские десантники подняли государственные флаги в Богородичном, Изюме, Осколе, Каменке и других освобожденных в ходе контрнаступления населенных пунктах.

Вадим Ребрина

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