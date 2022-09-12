Украинские десантники подняли государственные флаги в Богородичном, Изюме, Осколе, Каменке и других освобожденных в ходе контрнаступления населенных пунктах. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Военные заявили, что российские войска спешно покидают свои позиции в ходе успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

Отмечается, что воины-десантники подняли флаги Украины в Каменке, Богородичном, Осколе, Изюме и других населенных пунктах.

Командование поблагодарило местных жителей, которые помогали военным, находясь под временной российской оккупацией.

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Дмитро Гриниченко

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