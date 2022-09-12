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Контрнаступление ВСУ. Десантники подняли флаг в Богородичном, Изюме и Осколе — видео видео

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12.09.2022, 12:56
Украинские десантники (Фото: скриншот с видео)
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Украинские десантники подняли государственные флаги в Богородичном, Изюме, Осколе, Каменке и других освобожденных в ходе контрнаступления населенных пунктах. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Военные заявили, что российские войска спешно покидают свои позиции в ходе успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. 

Отмечается, что воины-десантники подняли флаги Украины в Каменке, Богородичном, Осколе, Изюме и других населенных пунктах. 

Командование поблагодарило местных жителей, которые помогали военным, находясь под временной российской оккупацией. 

Читайте также: В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА 

Дмитро Гриниченко
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Десантно-штурмовые войска война харьковская область контрнаступление ВСУ
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