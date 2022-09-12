Украинские десантники подняли государственные флаги в Богородичном, Изюме, Осколе, Каменке и других освобожденных в ходе контрнаступления населенных пунктах. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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Военные заявили, что российские войска спешно покидают свои позиции в ходе успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.
Отмечается, что воины-десантники подняли флаги Украины в Каменке, Богородичном, Осколе, Изюме и других населенных пунктах.
Командование поблагодарило местных жителей, которые помогали военным, находясь под временной российской оккупацией.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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