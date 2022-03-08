ВСУ при помощи украинской ПТУР "Стугна" разбили колонну российской техники – видео

93-тя ОМБр Холодный Яр из состава Сухопутных войск ВСУ уничтожила колонну российской военной техники. Несколько единиц, похоже, можно будет восстановить. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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"Поставки новых образцов техники оккупантов на вооружение украинской армии становятся регулярными. На видео – результаты работы птуристов 93-й бригады Холодный Яр", – сказано в сообщении.

Для поражения колонны украинские защитники применили противотанковый ракетный комплекс "Стугна" разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

По словам военного на видео, в колонне было семь единиц техники, уничтожили четыре, остальные попадали в кюветы.

Выжившие оккупанты разбежались. Их, по словам военного, поймали местные жители. "Потому что эти сволочи вернулись в село, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать", – сказал военный.

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Вадим Ребрина

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