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Укроборонпром объявил премию за трофейные самолеты. Также компания ищет специалистов

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 18:29

Государственный концерн Укроборонпром готов заплатить премию в $1 000 000 за угнанный или трофейный самолет. Также компании нужны специалисты для производства техники и вооружения для украинской армии.

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О премии за самолет сообщил в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

$500 000 Укроборонпром платит за захваченный вертолет в рабочем состоянии.

"Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", – написал Арахамия.

Пресс-служба концерна, тем временем, сообщает о потребности в специалистах.

Сейчас Укроборонпром работает сверхурочно, в несколько смен, обеспечивая украинских защитников вооружением и военной техникой.

Перечень профессий/специальностей, в которых нуждается предприятие:

Токарь
Фрезеровщик
Сварщик
Слесарь по монтажу вооружения
Слесарь по монтажу электрооборудования
Слесарь-электромонтажник
Слесарь по монтажу ходовой части
Слесарь сборщик боевых спецмашин
Слесарь механосборочных работ
Механик-водитель гусеничных машин
Водитель-испытатель
Испытатель вооружения
Шлифовщик
Радиомеханик
Инженер-конструктор (металлообработка)
Инженер-технолог (металлообработка)
Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
Специалист по производству боеприпасов
Специалист по работе с ПЭВМ
Гальваник
Слесарь по ремонту оборудования и станков
Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
Монтажник радиоаппаратуры
Авиационных техник по планеру и двигателям
Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
Авиационный техник по радиооборудованию
Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
Испытатель баллонов
Вулканизаторщик
Дефективник авиационной техники
Электроэрозионист
Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
Инженер технолог (АО, РЭО, Аоз)
Инженер технолог (ЛиД)
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
Сборщик-клепальщик
Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
Слесарь по ремонту агрегатов
Слесарь по ремонту летательных аппаратов
Слесарь-испытатель
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Термист
Штамповщик

Вадим Ребрина
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вертолет самолет укроборонпром вооружение техника Давид Арахамия
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