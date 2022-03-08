Укроборонпром объявил премию за трофейные самолеты. Также компания ищет специалистов

Государственный концерн Укроборонпром готов заплатить премию в $1 000 000 за угнанный или трофейный самолет. Также компании нужны специалисты для производства техники и вооружения для украинской армии.

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О премии за самолет сообщил в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

$500 000 Укроборонпром платит за захваченный вертолет в рабочем состоянии.

"Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", – написал Арахамия.

Пресс-служба концерна, тем временем, сообщает о потребности в специалистах.

Сейчас Укроборонпром работает сверхурочно, в несколько смен, обеспечивая украинских защитников вооружением и военной техникой.

Перечень профессий/специальностей, в которых нуждается предприятие:

Токарь

Фрезеровщик

Сварщик

Слесарь по монтажу вооружения

Слесарь по монтажу электрооборудования

Слесарь-электромонтажник

Слесарь по монтажу ходовой части

Слесарь сборщик боевых спецмашин

Слесарь механосборочных работ

Механик-водитель гусеничных машин

Водитель-испытатель

Испытатель вооружения

Шлифовщик

Радиомеханик

Инженер-конструктор (металлообработка)

Инженер-технолог (металлообработка)

Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)

Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)

Специалист по производству боеприпасов

Специалист по работе с ПЭВМ

Гальваник

Слесарь по ремонту оборудования и станков

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16

Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)

Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники

Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов

Монтажник радиоаппаратуры

Авиационных техник по планеру и двигателям

Авиационный техник по приборам и электрооборудованию

Авиационный техник по радиооборудованию

Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)

Испытатель баллонов

Вулканизаторщик

Дефективник авиационной техники

Электроэрозионист

Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)

Инженер технолог (АО, РЭО, Аоз)

Инженер технолог (ЛиД)

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов

Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования

Сборщик-клепальщик

Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов

Слесарь по ремонту агрегатов

Слесарь по ремонту летательных аппаратов

Слесарь-испытатель

Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов

Слесарь-сборщик летательных аппаратов

Термист

Штамповщик

Вадим Ребрина

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