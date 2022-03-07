ВСУ разгромили очередную колонну техники оккупанта – видео
07.03.2022, 23:16
Скриншот с видео
58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ показала видео разгрома колонны российских оккупантов.
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"Смотреть на огонь, которым пылает вражеская колонна, можно вечно. Выговцы разбили очередную колонну техники оккупанта. Почему? Нефиг шастать", – сказано в сообщении.
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