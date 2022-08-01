ВСУ разгромили разведгруппы РФ на Донбассе. Россияне пытаются восстановить мосты на юге

Украинские силы разгромили разведывательные группы оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях, а также отбили штурмы на других участках фронта на Донбассе. Тем временем россияне пытаются восстановить разбитые мосты и переправы через Днепр. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Северском направлении армия РФ пытается противодействовать средствам украинской разведки и развернула комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении россияне обстреливали населенные пункты и пытались разоблачить огневые позиции ВСУ, но успеха не имели и отошли.

На Славянском направлении недалеко от Мазановки украинские защитники обнаружили и обезвредили разведгруппу противника.

На Краматорском направлении в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния россияне активных наступательных действий не вели, но обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты.

На Бахмутском направлении в районе Яковлевки враг пытался вести разведку. ВСУ обнаружили разведгруппу и нанесли ей потери. Остатки группы скрылись. Также штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел и отошел.

На Авдеевском направлении армия РФ вела штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, но боевые действия продолжаются.

Генштаб сообщает, что украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг для выявления ВСУ и корректировки огня вел воздушную разведку. Сейчас армия РФ продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобужском направлении силами инженерных подразделений россияне пытаются восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

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Оксана Житнюк

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