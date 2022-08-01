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ВСУ держат под огневым контролем транспортные узлы армии РФ в Херсонской области – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 15:18
ВСУ держат под огневым контролем транспортные узлы армии РФ в Херсонской области – ОК
Наталья Гуменюк ( Фото: скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем логистические и транспортные пути снабжения армии России на территории оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре.

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"Мы можем говорить о том, что на Херсонском направлении мы продолжаем огневой контроль над оккупированной территорией, в частности, над логистическими и транспортными артериями", – сообщила Гуменюк.

По ее словам, украинские военные уничтожили эшелон техники оккупантов и живой сили, которые они пытались подтянуть для обеспечения своей армии, а также продолжают "на отлично" практику уничтожения вражеских складов боеприпасов на Херсонском направлении.

При этом, Гуменюк отметила, что оккупанты продолжают перебрасывать технику, использовать понтоны и паромные переправы, как альтернативу поврежденным ВСУ мостам, но это пока что только их попытки.

Оккупанты сумели переформировать только имеющиеся в зоне досягаемости технические средства и живую силу на Херсонском направлении, сообщила Гуменюк.

В то же время Гуменюк отмечает, что оккупанты переформатируют свои силы и сосредотачиваются, в том числе на Криворожском направлении. В частности, в этом направлении армия РФ усиливает обстрелы, чтобы увеличить психологическое давление этого региона.

"Обстановка остается сложной и динамично развивающейся, но силы обороны контролируют ситуацию", – добавила Гуменюк.

По ее словам, это является попытками оккупантов противодействовать контрнаступлению ВСУ.

  • На юге идет контрнаступление ВСУ. Оккупанты стянули в район дополнительные войска.
  • В ГУР сообщили, что наступление ВСУ заставляет Россию стягивать войска в Херсон и Запорожскую область.
  • В Херсонской ОВА сообщили, что в области освободили 46 населенных пунктов с начала войны.

Читайте также: Херсон. Оккупанты показали пропагандистское видео с переправой вдоль Антоновского моста видео

Наталия Фреик
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Херсонская область армия рф юг Украины контрнаступление Наталья Гуменюк
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