ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает в Facebook 10 горно-штурмовая бригада.

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"Немного хороших новостей вам в ленту. Сегодня ночью около 1:30 бойцы 10 горно-штурмовой бригады сбили самолет Су-25, бортовой номер 10", – говорится в сообщении.

Штурмовик стоял на вооружении 18 штурмового авиаполка 303 авиадивизии Восточного военного округа (село Черниговка, Приморский край, РФ).

"Не жалеем врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе", – отметили в бригаде.

По состоянию на 9 марта ВСУ сбили в небе над Украиной 49 самолетов и 81 вертолет российских оккупантов.

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Валерия Кондратова

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