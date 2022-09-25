ВСУ сбили вражеский штурмовик и вертолет, который отправили ему на помощь
25.09.2022, 20:13
Скриншот с видео
25 сентября, около 17:00 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.
За текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.
- Ранее сегодня служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" сообщила, что около 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136".
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