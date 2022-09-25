UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ сбили вражеский штурмовик и вертолет, который отправили ему на помощь

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 20:13
ВСУ сбили вражеский штурмовик и вертолет, который отправили ему на помощь - Фото
Скриншот с видео

25 сентября, около 17:00 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.

За текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

  • Ранее сегодня служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" сообщила, что около 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ми-8 су-25 Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 