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ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 12:24
ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова - Фото
Иллюстративное фото - АрміяInform

Защитники Чернигова уничтожили батарею ракетной системы залпового огня, коварно обстреливавшую жилые кварталы города. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

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Украинские военные обнаружили батарею РСЗО врага, которая вела обстрел по жилым районам. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов, но всего 10 минут работы украинской артиллерии быстро свернули планы захватчиков.

"Теперь на этом месте будет клумба", – добавили в "Севере".

О численности ликвидированных оккупантов и количестве уничтоженной техники украинские военнослужащие не сообщают, но ориентировочно батарея "градов" может насчитывать до 60 человек личного состава и около шести пусковых установок.

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Оксана Житнюк
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война чернигов
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