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ВСУ уничтожили четыре склада и сбили два вертолета на юге: сводка

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 06:40
ВСУ уничтожили четыре склада и сбили два вертолета на юге: сводка - Фото
Выстрел пушки (Фото: 30 ОМБр)

Украинские военные за сутки сбили два российских вертолета, уничтожили четыре склада и 47 оккупантов на южном направлении. Об этом сообщается в оперативном командовании "Юг".

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Два сбитых российских вертолета – это ударные Ка-52 "Аллигатор", отмечают в командовании. Также украинская штурмовая авиация нанесла пять ударов по скоплениям живой силы, техники и системам ПВО. Ракетные и артиллерийские войска выполнили более 200 заданий.

Ориентировочные потери армии РФ – минус 47 оккупантов, два танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 едини автобронетехники, четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Также повреждена гаубица "Мста-С" и еще три единицы автобронетехники.

Силы обороны Украины удерживают рубежи и проводят стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях, РФ пытается держать оборону при ограниченной логистике, деморализации и эвакуации коллаборантов и ставленников Кремля. На линии столкновения продолжается контрбатарейная борьба.

РФ за сутки нанесла три авиаудара, била из РСЗО по Червоногригорьевской общине – там ранены три мирных жителя, повреждены частные дома.

Враг держит у временно оккупированного Крыма шесть кораблей: два больших десантных корабля и два ракетоносца с 16 "Калибрами".

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Марко Сировой
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