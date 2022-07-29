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ВСУ уничтожили под 300 оккупантов за сутки: сводка потерь армии России

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 09:59
ВСУ уничтожили под 300 оккупантов за сутки: сводка потерь армии России - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские защитники уничтожили 270 российских военных за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 40 500 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери ВСУ нанесли оккупантам на Криворожском направлении. С 24 февраля по 29 июля армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 40 500 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 1749 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8),

артиллерийских систем – 900 (+6),

РСЗО – 258 (0),

средств ПВО – 117 (0),

самолетов – 222 (0),

вертолетов – 190 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),

крылатых ракет – 174 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16),

спецтехники – 77 (+2).

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Марк Сировой
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ВСУ убитые потери армия рф генштаб войска россии
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