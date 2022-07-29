ВСУ уничтожили под 300 оккупантов за сутки: сводка потерь армии России
Украинские защитники уничтожили 270 российских военных за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 40 500 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери ВСУ нанесли оккупантам на Криворожском направлении. С 24 февраля по 29 июля армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 40 500 (+270) человек ликвидировано,
танков ‒ 1749 (+7),
боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8),
артиллерийских систем – 900 (+6),
РСЗО – 258 (0),
средств ПВО – 117 (0),
самолетов – 222 (0),
вертолетов – 190 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
крылатых ракет – 174 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16),
спецтехники – 77 (+2).
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