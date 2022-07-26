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ВСУ уничтожили пункт управления десантно-штурмовой бригады оккупантов в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 01:48
ВСУ уничтожили пункт управления десантно-штурмовой бригады оккупантов в Херсонской области - Фото
Скриншот Google Maps

25 июля Вооруженные Силы Украины уничтожили бригадный пункт управления десантников российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки", – говорится в сообщении.

В течение дня на южном направлении авиация ВСУ нанесла семь ударов по местам дислокации и развертывания подразделений российских войск. 

В результате поражены шесть опорных пунктов, скопление вооружения и военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.

В целом за сутки на юге российские войска потеряли: 48 оккупантов, четыре танка Т-72, ​​152-мм пушку-гаубицу, самоходную артиллерийскую установку, три единицы бронированной и три – автомобильной техники.

Как отмечается, враг пытается подтягивать резервы живой силы и техники с крымского направления.

Ротно-тактическая группа оккупантов с привлечением резервов попыталась наступать в направлении Ищенка – Белогорка. Враг понес потери и отступил.

"В районе Новогригорьевки ударила пара Ка-52. Без потерь. К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены", – рассказали в ОК "Юг" об атаках российских оккупантов.

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Наталия Медведева
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