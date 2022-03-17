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ВСУ уничтожили российский самолет над Киевщиной – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 00:31

В Киевской области Вооруженным силам Украины удалось сбить вражеский СУ-25. Еще один самолет оккупантов был подбит, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Так, за сутки уже ликвидировали 10 воздушных целей россиян.

"Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", – написал Залужный.

16 марта ВСУ уничтожили три российских истребителя Су-30см, один истребитель- бомбардировщик Су-34, один самолет неhttps://news.liga.net/politics/news/za-sutki-pvo-ukrainy-unichtojila-ne-menee-10-vozdushnyh-tseley-okkupantov установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно.

Катерина Амеліна
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