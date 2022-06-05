ВСУ уничтожили российского генерала на востоке Украины

Вооруженные Силы Украины уничтожили российского генерала Романа Кутузова. Об этом сообщили российские военные блогеры, в том числе Юрий Котенок и корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

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Уничтоженный российский офицер имел воинское звание генерал-майора, командовал оккупационными войсками первого армейского корпуса РФ – так называемой "народной милицией" террористической организации "ДНР".

Украинский офицер-морпех Дмитрий Иванов сообщил, что Кутузова убили 5 июня во время штурма одного из населенных пунктов в Донецкой области.

"Наши задвухсотили незаурядную птицу — Романа Кутузова. Целый "генерал-майор". Прославился как человек, очень любивший методы господина Жукова и потому бросавший мясо в бой как… как мясо. 5 июня он отдал 1 и 100 бригаде самоубийственный приказ на штурм одного населенного пункта в Донецкой области. Войска или не спешили это выполнять, или вообще забили на приказ — точно не известно, но Ромка был вынужден возглавить штурм, приехав на передовую. В результате работы нашей арты поехал домой в пакетике", — рассказал Иванов.

Украина сообщала об уничтожении до десятка российских генералов, но РФ до сих пор признавала гибель только троих.

Последнего из них – летчика Канамата Боташева – похоронили несколько дней назад.

Андрей Водяный

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