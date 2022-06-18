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ВСУ уничтожили сегодня на востоке два склада с боеприпасами и 87 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 22:58
ВСУ уничтожили сегодня на востоке два склада с боеприпасами и 87 оккупантов - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото – Генштаб ВСУ)

Украинские военнослужащие на востоке страны сегодня уничтожили 87 оккупантов и два склада боеприпасов. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Сегодня, 18 июня, ВСУ на востоке уничтожили:

- личного состава – 87;
- танков – 1;
- минометов – 5;
- АТТ – 52;
- специальной техники – 1;
- БПЛА – 1;
- складов с боеприпасами – 2.

Сегодня в интервью Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за последние трое суток ВСУ уничтожили не мене семи артскладов. Арестович сказал, что это "нервирует противника", за что оккупанты "мстят", потому активнее наносят ракетные удары по городам.

  • По данным Генштаба ВСУ, армия РФ потеряла 33 350 военных с начала полномасштабной войны.

Читайте также: Оккупанты имеют частичный успех в поселке Метелкино под Северодонецком – Генштаб

Оксана Житнюк
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ВСУ склад боеприпасов восток
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