Вчера армия РФ несла наибольшие потери под Бахмутом, Славянском и Кривым Рогом – сводка

Силы обороны Украины уничтожили еще 200 российских оккупантов, девять танков, пять артиллерийских систем, комплекс ПВО и самолет. Армия РФ потеряла 33 350 военных с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские защитники нанесли армии РФ наибольшие потери на Бахмутском, Славянском и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 18 июня россияне потеряли в Украине:

личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9),

боевых бронированных машин – 3573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233 (0),

средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (0),

кораблей/катеров – 14 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17),

спецтехники – 55 (0).

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Марк Сировой

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