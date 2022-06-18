Вчера армия РФ несла наибольшие потери под Бахмутом, Славянском и Кривым Рогом – сводка
Силы обороны Украины уничтожили еще 200 российских оккупантов, девять танков, пять артиллерийских систем, комплекс ПВО и самолет. Армия РФ потеряла 33 350 военных с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера украинские защитники нанесли армии РФ наибольшие потери на Бахмутском, Славянском и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 18 июня россияне потеряли в Украине:
личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1465 (+9),
боевых бронированных машин – 3573 (+10),
артиллерийских систем – 739 (+5),
РСЗО – 233 (0),
средств ПВО – 98 (+1),
самолетов – 216 (+1),
вертолетов – 180 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
крылатых ракет – 129 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17),
спецтехники – 55 (0).
Читайте также: Армия РФ неудачно штурмовала у Северодонецка и трассы Бахмут-Лисичанск – сводка Генштаба
Комментарии