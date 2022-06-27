ВСУ уничтожили еще 20 российских танков. Армия РФ потеряла 35 000 военных с 24 февраля
Украинские военные за сутки 26 июня уничтожили 150 российских оккупантов, 20 танков, 28 боевых бронированных машин и семь артиллерийских установок. Армия РФ потеряла 35 000 военных с начала полномасштабной войны против Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера силы обороны Украины нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 27 июня армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1552 (+20),
боевых бронированных машин – 3687 (+28),
артиллерийских систем – 771 (+7),
РСЗО – 243 (0),
средств ПВО – 101 (+2),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 184 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
крылатых ракет – 139 (0),
кораблей/катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2575 (+11),
спецтехники – 60 (0).
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