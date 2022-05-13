Вторжение РФ в Украину – единственная причина мирового продовольственного кризиса – Кулеба

Российская агрессия против Украины – единственная причина глобального продовольственного кризиса. На это указал на брифинге после переговоров с коллегами из стран Большой семерки в Берлине глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба напомнил, что Россия заблокировала украинские порты и обстреляла ракетами Одессу – крупнейший порт Украины, который использовался для экспорта зерна на мировой рынок.

"Все поставки зерна из Украины заблокированы. Не из-за санкций, не из-за нежелания экспортировать, но исключительно из-за российской агрессии и установленной Россией блокады", – сказал министр.

Он сообщил, что обсуждал с коллегами из G7 способы снятия этой блокады и то, как обеспечить поставки украинского продовольствия на мировой рынок – особенно в Африку и в страны Азии.

"Нам не безразлична продовольственная безопасность тех стран, которые зависят от поставок из Украины. Мы вместе с партнерами из G7 ищем пути, как решить эту проблему, сдержать рост цен на продовольствие и преодолеть нехватку продовольствия в Африке и других частях мира, которая возникла из-за российской агрессии против нас", – сказал Кулеба.

Перед этим на брифинге он сообщил, что восстановление Украины после вторжения России будет осуществляться, в том числе, за счет зарубежных российских активов, которые договорились конфисковать страны G7.

Сегодня торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что если деблокада портов для восстановления экспорта зерна не удастся, возможен вариант с транспортным коридором через Беларусь.

Сергей Бережной

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