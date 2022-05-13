Вторжение РФ в Украину – единственная причина мирового продовольственного кризиса – Кулеба
Российская агрессия против Украины – единственная причина глобального продовольственного кризиса. На это указал на брифинге после переговоров с коллегами из стран Большой семерки в Берлине глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Кулеба напомнил, что Россия заблокировала украинские порты и обстреляла ракетами Одессу – крупнейший порт Украины, который использовался для экспорта зерна на мировой рынок.
"Все поставки зерна из Украины заблокированы. Не из-за санкций, не из-за нежелания экспортировать, но исключительно из-за российской агрессии и установленной Россией блокады", – сказал министр.
Он сообщил, что обсуждал с коллегами из G7 способы снятия этой блокады и то, как обеспечить поставки украинского продовольствия на мировой рынок – особенно в Африку и в страны Азии.
"Нам не безразлична продовольственная безопасность тех стран, которые зависят от поставок из Украины. Мы вместе с партнерами из G7 ищем пути, как решить эту проблему, сдержать рост цен на продовольствие и преодолеть нехватку продовольствия в Африке и других частях мира, которая возникла из-за российской агрессии против нас", – сказал Кулеба.
Перед этим на брифинге он сообщил, что восстановление Украины после вторжения России будет осуществляться, в том числе, за счет зарубежных российских активов, которые договорились конфисковать страны G7.
- Сегодня торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что если деблокада портов для восстановления экспорта зерна не удастся, возможен вариант с транспортным коридором через Беларусь.
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