Подоляк: Вторжение в Украину станет для РФ второй "крупнейшей геополитической катастрофой"

Вторжение в Украину обернется для России второй "крупнейшей геополитической катастрофой", написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"206-й день войны... Небольшая, но профессиональная "стая украинских волков" продолжает изящно рвать огромное "стадо российских баранов" на южном и восточном направлениях... Вторжение в Украину войдет в историю как "величайшая геополитическая катастрофа" для кремлевского Политбюро 2.0", – написал Подоляк.

Российская пропаганда обычно называет "величайшей геополитической катастрофой" распад Советского Союза.

Украинские войска в первой половине сентября почти полностью освободили Харьковскую область от российских оккупантов, отвоевав Изюм и Купянск.

Сергій Бережний

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