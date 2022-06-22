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Второй день подряд колонны оккупантов покидают Мариуполь — советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 21:42
Второй день подряд колонны оккупантов покидают Мариуполь — советник мэра - Фото
Скриншот с видео

Оккупантов перебрасывают из Мариуполя на другие участки фронта. Второй день подряд большие колонны техники покидают город и район в направлении Бердянск-Пологи. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупанты, по его словам, изменили тактику контроля передвижения. Чаще используется контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города. Изменение тактики, по информации Андрющенко, связано с выводом большинства оккупантов из города на другие участки фронта.

"Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", – написал он.

При этом Андрющенко отмечает, что настроения среди оккупантов "далеки от бравурных заявлений пропаганды" — они, по данным советника мэра, не хотят воевать.

Читайте также: Зеленский: Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз – видео

Вадим Ребрина
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мариуполь петр андрющенко
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