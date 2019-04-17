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17.04.2019, 15:10

Второй тур выборов. Желающих проголосовать из Крыма стало больше

Второй тур выборов. Желающих проголосовать из Крыма стало больше - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Временное место голосования сменили 4884 жителя Крыма и 1141 – Севастополя

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Возможностью временно сменить место голосования во втором туре президентских выборов воспользовались 6025 человек из Крыма и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Временное место голосования сменили 4884 жителя Крыма и 1141 – Севастополя.

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В первом туре президентских выборов место голосования сменили 5528 жителя Крыма и Севастополя.

Всего по Украине место голосования сменили 325 тыс 604 человека.

16 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила, что все участковые избирательные комиссии укомплектованы.

 

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Теги: Крым, выборы, севастополь
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