Второй тур выборов. Желающих проголосовать из Крыма стало больше

Иллюстративное фото (ЕРА)

Возможностью временно сменить место голосования во втором туре президентских выборов воспользовались 6025 человек из Крыма и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Временное место голосования сменили 4884 жителя Крыма и 1141 – Севастополя.

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В первом туре президентских выборов место голосования сменили 5528 жителя Крыма и Севастополя.

Всего по Украине место голосования сменили 325 тыс 604 человека.

16 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила, что все участковые избирательные комиссии укомплектованы.