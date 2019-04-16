Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 20:33

Выборы-2019. ЦИК укомплектовала все участковые избиркомы

Выборы-2019. ЦИК укомплектовала все участковые избиркомы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 464 человек

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия заявила о завершении комплектации участковых избирательны комиссий (УИК). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 15:00 16 апреля, в системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 464 человек.

Реклама

195 026 человек стали членами комиссий по представлению Владимира Зеленского. 147 228 человек - по представлению Петра Порошенко.

"Подчеркиваем, впервые в истории украинских выборов почти 60 тысяч человек были привлечены именно окружными избирательными комиссиями к работе в составе участковых избирательных комиссий" — говорится в сообщении.

Вчера ЦИК заявила о нехватке членов участковых избирательных комиссий в 33 территориальных избирательных округах и призвала украинцев к "ответственной гражданской позиции".

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, избирком
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 