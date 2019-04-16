Выборы-2019. ЦИК укомплектовала все участковые избиркомы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия заявила о завершении комплектации участковых избирательны комиссий (УИК). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 15:00 16 апреля, в системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 464 человек.

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195 026 человек стали членами комиссий по представлению Владимира Зеленского. 147 228 человек - по представлению Петра Порошенко.

"Подчеркиваем, впервые в истории украинских выборов почти 60 тысяч человек были привлечены именно окружными избирательными комиссиями к работе в составе участковых избирательных комиссий" — говорится в сообщении.

Вчера ЦИК заявила о нехватке членов участковых избирательных комиссий в 33 территориальных избирательных округах и призвала украинцев к "ответственной гражданской позиции".