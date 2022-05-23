"Вы не одиноки". Джонсон написал открытое письмо детям Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо детям Украины, в котором заверил их, что они не одиноки. Об этом сообщает Sky News.
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"Мы в Великобритании никогда о вас не забудем", – написал Джонсон украинским детям, назвав их образцом для подражания для детей и взрослых во всем мире.
Он написал, что "в любой другой год такие дети, как вы, выбегали бы из домов и школ, чтобы поиграть с друзьями, погонять в футбол… просто насладиться тем, что должно быть уникально беззаботным временем в вашей жизни... Конечно, это не какой-то другой год".
Джонсон попросил украинских детей помнить о двух вещах.
Во-первых, о том, что они должны гордиться "своей страной, своими родителями, своими семьями и своими солдатами, и больше всего гордиться собой".
"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок", – говорится в письме.
"Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых во всем мире".
"А во-вторых, вы не одиноки, – добавил Джонсон. – Возможно, вы разлучены со своими друзьями, но у вас есть миллионы других людей по всему миру".
"Здесь, в Соединенном Королевстве, мы поднимаем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и игровыми площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми.
Наши дети рисуют ваш флаг в своих классах и делают синие и желтые браслеты в поддержку вашей страны.
Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи.
И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда о вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", — говорится в письме.
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