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21.02.2019, 20:51

"Вы – убийцы украинцев": Порошенко пообщался с росСМИ - видео

"Вы – убийцы украинцев": Порошенко пообщался с росСМИ - видео - Фото
Скриншот с видео

Россиянин спросил у Порошенко, когда он освободит подозреваемого в госизмене Кирилла Вышинского

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Вчера, после своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко резко ответил на вопрос журналиста российского телеканала Россия-1 об арестованном руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

Россиянин спросил у Порошенко, когда он освободит подозреваемого в госизмене Вышинского.

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"24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы – агрессор, вы - нарушитель международного права, и вы и ваш лидер - убийцы украинцев", - ответил Порошенко.

20 февраля Порошенко выступил на заседании Генассамблеи ООН, посвященном обсуждению ситуации в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

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Теги: петр порошенко, пропаганда, риа новости, кирилл вышинский, росСМИ
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