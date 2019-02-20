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20.02.2019, 18:24

Порошенко в ООН: На границе с Украиной - 87 тысяч военных РФ

Порошенко в ООН: На границе с Украиной - 87 тысяч военных РФ - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В Донбассе, по словам президента, 35 тысяч боевиков и 2100 российских военных

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Общая численность российских вооруженных сил дислоцирующихся вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч военных. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереальной перспективой", - указал Порошенко.

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Он также заявил, что общая численность незаконных вооруженных формирований в Донбассе сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, плюс 2100 военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля обсуждают ситуацию в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

19 февраля Порошенко сообщил, что с первого дня захвата Крыма и за время войны в Донбассе погибли 2949 военнослужащих.

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Теги: петр порошенко, Донбасс, граница, армия рф
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