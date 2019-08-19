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Вятрович: Должны вернуть людей из оккупированных территорий

Вятрович: Должны вернуть людей из оккупированных территорий - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 09:40

Директор Украинского Института национальной памяти подчеркнул, что нужно проводить информационную работу с захваченными гибридной армией РФ регионами

Директор Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что Украина должна "идеологически вернуть" людей из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, что делать с Крымом и захваченной частью Донбасса, можно ли идеологически вернуть людей, которые там живут, Вятрович сказал: "Не просто можем, а должны. Надо понимать, что наличие именно на этих территориях наибольшего количества людей, которые были носителями советских ценностей, и были использованы Путиным для развертывания агрессии. К сожалению, в силу исторических причин Крым превратился во всесоюзную здравницу для советских военных, пенсионеров".

Он считает, что Донбасс тоже был очень специфическим регионом, куда съезжались со всего Советского Союза, где можно было заработать тяжелым трудом достаточно большие средства. "Из него хотели делать всесоюзную витрину, показательный регион, где рабочий народ, якобы очень почитался в Советском Союзе, может себя реализовать…Для очень многих жителей тех территорий появление независимой Украины в сознании отложилось так: "Украина украла у нас богатство, благосостояние", - уточнил Вятрович.

Директор Украинского Института национальной памяти уверен - то, что сейчас происходит на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - "это сползание в советское прошлое, и все это тоже постепенно приводит к формированию антисоветского иммунитета".

По его словам, необходимо проводить информационную работу с теми регионами, показывать им, что "Украина - это государство, где каждый может получать нечто гораздо лучшее".

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Владимир Зеленский Владимир Вятрович Донбасс Крым
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