Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины

Владимир Вятрович (фото - LIGA.net)

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за смену официальных дат основания некоторых городов Украины. Об этом он рассказал в интервью Громадському.

"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана ко временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи".

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Он не отказывается от того, что некоторые населенные пункты учреждались императрицами или царями, но хочет их исследовать.

"А если факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание Одессы с конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то российским военачальником - окей, пусть остается", - отметил глава ИНП.

Также Вятрович считает нужным перенести выходной день с 9 мая (День победы) на 8 мая - День памяти и примирения. Недопустимо, по его мнению, и проводить инаугурацию Зеленского 19 мая.