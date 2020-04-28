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Вятрович не ответил на вопросы о финансировании форума Голодомора - ГБР

Вятрович не ответил на вопросы о финансировании форума Голодомора - ГБР - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.04.2020, 18:46

При этом сам бывший глава Института национальной памяти отрицает слова представителя ГБР

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Народный депутат Владимир Вятрович фракции Евросолидарность в ходе сегодняшнего допроса в ГБР не ответил на вопросы, касающиеся финансирования организации международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщили в ГБР.

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"Сегодня следователь ГБР действительно допросил бывшего главу Института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств при проведении фуршета по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов",- сказал и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов.

Он уточнил, что на допросе речь шла не только о финансировании самого форума, но фуршета после него.

"На поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит", - сказал представитель ГБР.

Решение о дальнейших следственных действиях будет принимать следователь.

ОБНОВЛЕНО В 19:04. Вятрович пишет у себя в Facebook, что сказанное Армановым — неправда.

"Во время допроса сегодня следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренные часа", - написал Вятрович. Сам Арманов, по его словам, на допросе не присутствовал.

"Но "архивы хранят все" даже самые свежие материалы - такие как протокол нынешнего допроса, содержащий информацию, далекую от заявлений и.о., который вводит в заблуждение общество", - отметил депутат.

15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.

Вадим Ребрина
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