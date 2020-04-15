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Вятровича вызвали на допрос в ГБР по делу о Голодоморе

Вятровича вызвали на допрос в ГБР по делу о Голодоморе - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.04.2020, 11:11

Дело о проведении форума в память о жертвах Голодомора инициировал "слуга народа" Бужанский, утверждает нардеп Вятрович, который проходит свидетелем

Народного депутата фракции Евросолидарность Владимира Вятровича вызвали на допрос в Госбюро расследований: он пишет в Facebook, что проходит свидетелем по делу о проведении международного форума о 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

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Нардеп от партии пятого президента Петра Порошенко уточнил, что это дело инициировал его коллега по парламенту от фракции Слуга народа Максим Бужанский.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским", – пишет Вятрович, более пяти лет занимавший должность директора Института нацпамяти - с марта 2014 года по сентябрь 2019-го. Под его руководством была проведена декоммунизация.

Фото с того самого форума в 2018 году:

По его словам, вызов в ГБР подписал следователь Александр Амелин, на которого Вятрович ранее подал в суд "за игнорирование государственной измены" главы ОП Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

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СПРАВКА. Ежегодно в конце ноября проходит глобальная акция "Зажги свечу памяти", во время которой люди отдают дать памяти жертвам искусственно созданного советской властью геноцида, более известного в народе как Голодомор. По различным оценкам, в 1932-1933 годах от голода погибли несколько миллионов украинцев.
  • В декабре 2019 года Вятрович стал нардепом Евросолидарности, когда Ирина Луценко сложила мандат, а он был следующим на вход в Раду по списку партии.
  • В ноябре 2019-го президент Зеленский заявил, что "украинцы никогда не смогут простить геноцид - Голодомор".

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Евгений Пилипенко
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