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Вятрович подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы

Вятрович подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.03.2020, 15:20

Владимир Вятрович просит СБУ открыть дело о госизмене против Андрея Ермака и Леонида Кучмы из-за документа о создании консультационного совета с ОРДЛО

Заявление в СБУ, НАБУ и ГБР о совершении государственной измены главой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Леонидом Кучмой подал нардеп из фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович. Фотография документа опубликована в его Facebook.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречат Конституции и законодательству и говорят о поддержке государства-агрессора.

По его мнению, подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта, создают угрозу суверенитету и помогают подрывной деятельности против Украины.

Вятрович просит СБУ открыть уголовное производство, расследовать причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, а также предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшие действия в интересах государства-агрессора.

  • Ранее глава ОП Ермак заявлял, что боевиков на переговорах не будет, а будут якобы "люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории и имеют правовую связь с Донбассом: прописку, недвижимость, бизнес и т.д."
  • Сегодня был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

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Денис Юдин
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