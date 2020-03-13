Вятрович подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заявление в СБУ, НАБУ и ГБР о совершении государственной измены главой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Леонидом Кучмой подал нардеп из фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович. Фотография документа опубликована в его Facebook.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречат Конституции и законодательству и говорят о поддержке государства-агрессора.

По его мнению, подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта, создают угрозу суверенитету и помогают подрывной деятельности против Украины.

Вятрович просит СБУ открыть уголовное производство, расследовать причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, а также предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшие действия в интересах государства-агрессора.

Ранее глава ОП Ермак заявлял, что боевиков на переговорах не будет , а будут якобы "люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории и имеют правовую связь с Донбассом: прописку, недвижимость, бизнес и т.д."

Ермак не будет Сегодня был опубликован документ , подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

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