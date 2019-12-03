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Вятрович принес присягу народного депутата

Вятрович принес присягу народного депутата - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 10:16

Экс-глава Института нацпамяти стал депутатом вместо Ирины Луценко

Владимир Вятрович принес присягу народного депутата в Верховной Раде.

Вятрович вошел в состав фракции Европейская солидарность, о чем объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Вятрович стал нардепом после того, как депутат от Евросолидарности Ирина Луценко заявила о сложении полномочий, а член набсовета Нафтогаза Наталья Бойко, которая должна была заменить Луценко, отказалась прекращать работу в энергетической сфере.

14 ноября ЦИК признал Вятровича нардепом.

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верховная рада Владимир Вятрович присяга
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