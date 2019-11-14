ЦИК признала Вятровича нардепом: фото

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом экс-директора Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Другим решением ЦИК зарегистрировала Вятровича нардепом, избранным по партийному списку Европейской солидарности под 25-м номером. Новому нардепу вручили удостоверение. Теперь он должен принять присягу в сессионном зале парламента.

Вятрович уже успел показать фото после регистрации в ЦИК.

Фото: Facebook Volodymyr Viatrovych

Еще одним решением Центризбирком отменил регистрацию Натальи Бойко - 24-го номера списка, которая ранее отказалась от мандата в пользу Вятровича. Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию еще троих кандидатов в нардепы, включенных в список Голоса. Это Павел Кухта (№25), Ярина Ключковская (№32) и Дмитрий Романович (№33). Во всех случаях причиной решения стали личные заявления кандидатов об отказе от баллотирования и отмене регистрации.

Ранее экс-нардеп от Евросолидарности Ирина Луценко заявила о сложении полномочий, которые 12 ноября прекратил парламент. Ее место и должна была занять Бойко.

18 сентября стало известно об увольнении Вятровича из Института нацпамяти. Там он проработал с 2014 года.

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