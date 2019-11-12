Рада прекратила полномочия Ирины Луценко

Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада на вечернем заседании во вторник прекратила полномочия народного депутата из фракции Европейской солидарности Ирины Луценко. Ранее Луценко обратилась в секретариат парламента с соответствующим заявлением.

Во время выступления перед голосованием Луценко подвела итоги своей работы в Раде предыдущего, восьмого созыва, рассказав о проголосованных законах. И обратилась с благодарностью к трем людям - Юлии Тимошенко, Петру Порошенко и своему мужу - экс-генпрокурору Юрию Луценко.

Решение о прекращении полномочий нардепа поддержали 275 парламентариев.

Ранее Луценко пояснила причину своего решения о прекращении депутатских полномочий.

В Раду Луценко прошла по партийным спискам ЕС, занимая 15-й номер. Является членом комитета по вопросам экологической политики и природоиспользования. В парламенте прошлого созыва была представителем пятого президента.

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