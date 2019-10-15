Стресс у беременных может повлиять на пол ребенка - ученые

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что стресс во время беременности может иметь влияние на будущий пол ребенка. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые изучили 27 показателей психосоциального, физического и повседневного стресса, собранных из анкет 187 здоровых беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

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Около 17% женщин были психологически напряжены, с клинически значимыми уровнями депрессии, тревоги и стресса.

Еще 16% были физически напряжены, имели повышенное кровяное давление и большее потребление калорий.

Большинство испытуемых были здоровы.

Исследование показывает, что матери, которые испытывали сильный стресс во время беременности, реже рожали мальчиков.

Ученые также изучили другие последствия стресса - физически напряженные матери были более склонны к преждевременным родам, чем остальные испытуемые. А психологически напряженные имели больше осложнений при рождении ребенка.

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