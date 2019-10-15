Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стресс у беременных может повлиять на пол ребенка - ученые

Стресс у беременных может повлиять на пол ребенка - ученые - Фото
Фото: depositphotos.com
15.10.2019, 17:05

Исследователи выяснили, что женщины, испытывающие сильный стресс, реже рожают мальчиков

Американские ученые провели исследование и выяснили, что стресс во время беременности может иметь влияние на будущий пол ребенка. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые изучили 27 показателей психосоциального, физического и повседневного стресса, собранных из анкет 187 здоровых беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет. 

Смотрите также: Ученым удалось запечатлеть на видео процесс "рождения" вирусов

Около 17% женщин были психологически напряжены, с клинически значимыми уровнями депрессии, тревоги и стресса. 

Еще 16% были физически напряжены, имели повышенное кровяное давление и большее потребление калорий. 

Большинство испытуемых были здоровы. 

Исследование показывает, что матери, которые испытывали сильный стресс во время беременности, реже рожали мальчиков. 

Ученые также изучили другие последствия стресса - физически напряженные матери были более склонны к преждевременным родам, чем остальные испытуемые. А психологически напряженные имели больше осложнений при рождении ребенка. 

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Напишите нам
наука ученые здоровье беременность пол ребенка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 