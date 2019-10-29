Евросолидарность ответила Слуге народа обвинением в госизмене

Яна Зинкевич (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич обвинила депутата из Слуги народа в государственной измене.

Зинкевич взяла слово после выступления нардепа из СН Никиты Потураева, в котором тот потребовал от Рады определиться, нет ли госизмены в словах нардепа из ЕС Софии Федины.

Зинкевич от имени партии выразила возмущение участием депутата от СН Евгения Шевченко в пропагандистских шоу на российском телевидении. "Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборантом", - сказала она.

По ее словам, выступление представителя власти с предложением договариваться с террористами - это госизмена. "Его должна взять под стражу СБУ, а перед тем снять неприкосновенность Верховная Рада", - заявила Зинкевич.

При этом реакцию СН на заявления Федины Зинкевич назвала "нападками". "Эмоциональное выступление Софии Федины - это словесная реакция защиты ветеранов, и она высказала то, что звучит в мыслях миллионов, а не только ее. Она имеет право на это мнение", - эти слова Зинкевич зал встретил недовольным гулом.

"По поводу моего поведения. Я считаю, что политику ненависти и дробления пора прекратить. То, что делают ваши коллеги по фракции, призывая к убийству президента - это недопустимо. И СБУ должно дать оценку действиям именно ваших депутатов", - отреагировал на ее слова Шевченко.