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Евросолидарность ответила Слуге народа обвинением в госизмене

Евросолидарность ответила Слуге народа обвинением в госизмене - Фото
Яна Зинкевич (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
29.10.2019, 11:09

Фракции ЕС и СН обменялись обвинениями в госизмене в самом начале пленарного заседания парламента

Депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич обвинила депутата из Слуги народа в государственной измене.

Зинкевич взяла слово после выступления нардепа из СН Никиты Потураева, в котором тот потребовал от Рады определиться, нет ли госизмены в словах нардепа из ЕС Софии Федины.

Зинкевич от имени партии выразила возмущение участием депутата от СН Евгения Шевченко в пропагандистских шоу на российском телевидении. "Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборантом", - сказала она.

По ее словам, выступление представителя власти с предложением договариваться с террористами - это госизмена. "Его должна взять под стражу СБУ, а перед тем снять неприкосновенность Верховная Рада", - заявила Зинкевич.

При этом реакцию СН на заявления Федины Зинкевич назвала "нападками". "Эмоциональное выступление Софии Федины - это словесная реакция защиты ветеранов, и она высказала то, что звучит в мыслях миллионов, а не только ее. Она имеет право на это мнение", - эти слова Зинкевич зал встретил недовольным гулом.

"По поводу моего поведения. Я считаю, что политику ненависти и дробления пора прекратить. То, что делают ваши коллеги по фракции, призывая к убийству президента - это недопустимо. И СБУ должно дать оценку действиям именно ваших депутатов", - отреагировал на ее слова Шевченко.

  • Вчера об обращении СН в правоохранительные органы из-за слов Федины заявлял замглавы фракции СН Александр Корниенко.
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госизмена Яна Зинкевич евгений шевченко
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