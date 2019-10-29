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В СН допустили госизмену в словах нардепа из Евросолидарности

В СН допустили госизмену в словах нардепа из Евросолидарности - Фото
Фракция Слуга народа собралась у трибуны (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/Youtube)
29.10.2019, 11:08

Слуги народа собирают подписи об обращении в правоохранительные органы из-за высказываний Софии Федины

Во время выступлений от фракций парламента в начале сегодняшнего пленарного заседания депутат из Слуги народа Никита Потураев обвинил нардепа из Европейской солидарности Софию Федину в возможной государственной измене.

Когда спикер Рады Дмитрий Разумков дал слово Потураеву, присутствующие в зале представители фракции СН вместе собрались у трибуны, заняв все пространство вокруг нее и перегородив проходы в зале.

Потураев заявил, что необходимо "прочертить красные линии" и потребовал от Рады определиться в отношении высказываний Федины, в которых он увидел "призывы к добровольцам и ветеранам уничтожить главнокомандующего и главу государства". Потураев заявил, что нужно разобраться, являются ли слова Федины личной позицией и проявлением свободы слова, или государственной изменой.

Также Потураев сообщил, что фракция СН начала сбор подписей об обращении в правоохранительные органы по поводу высказываний Федины.

После его выступления депутаты из СН разблокировали трибуну.

  • Вчера об обращении СН в правоохранительные органы из-за слов Федины заявлял замглавы фракции СН Александр Корниенко.
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Слуга народа госизмена европейская солидарность никита потураев София Федина
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