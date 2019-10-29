В СН допустили госизмену в словах нардепа из Евросолидарности

Фракция Слуга народа собралась у трибуны (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/Youtube)

Во время выступлений от фракций парламента в начале сегодняшнего пленарного заседания депутат из Слуги народа Никита Потураев обвинил нардепа из Европейской солидарности Софию Федину в возможной государственной измене.

Когда спикер Рады Дмитрий Разумков дал слово Потураеву, присутствующие в зале представители фракции СН вместе собрались у трибуны, заняв все пространство вокруг нее и перегородив проходы в зале.

Потураев заявил, что необходимо "прочертить красные линии" и потребовал от Рады определиться в отношении высказываний Федины, в которых он увидел "призывы к добровольцам и ветеранам уничтожить главнокомандующего и главу государства". Потураев заявил, что нужно разобраться, являются ли слова Федины личной позицией и проявлением свободы слова, или государственной изменой.

Также Потураев сообщил, что фракция СН начала сбор подписей об обращении в правоохранительные органы по поводу высказываний Федины.

После его выступления депутаты из СН разблокировали трибуну.