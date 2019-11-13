Почему Вятрович зайдет в Раду, объяснила "пропустившая" его Бойко

Наталья Бойко (фото - facebook.com/nataliya.boyko.3)

Экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович станет нардепом из-за того, что член набсовета Нафтогаза Наталья Бойко, которая была №24 в избирательном списке партии Евросолидарность, решила остаться в энергетической сфере. Таким образом, место ранее сложившей мандат Ирины Луценко в Раде займет следующий в списке - Вятрович. Свое решение Бойко объяснила в Facebook.

По ее словам, оно принято давно - "для близких и коллег не было новостью".

"Мы пока на очень раннем этапе реформирования энергорынков и еще не завершили реформу госкомпаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергонезависимости, укреплять основы энергобезопасности и отстаивать место Украины в геополитической игре - как в борьбе против Nord Stream 2, так и в сохранении транзита и усилении роли в регионе", - пояснила она решение остаться в энергетике.

11 сентября 2019 года Бойко избрана в набсовет НАК Нафтогаз Украины. Ранее она работала замглавой Минэнерго по вопросам евроинтеграции.