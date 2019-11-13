Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Почему Вятрович зайдет в Раду, объяснила "пропустившая" его Бойко

Почему Вятрович зайдет в Раду, объяснила "пропустившая" его Бойко - Фото
Наталья Бойко (фото - facebook.com/nataliya.boyko.3)
13.11.2019, 12:43

Наталья Бойко считает, что сейчас будет "более полезна" во внедрении реформ в энергетической сфере, где работает последние 10 лет

Экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович станет нардепом из-за того, что член набсовета Нафтогаза Наталья Бойко, которая была №24 в избирательном списке партии Евросолидарность, решила остаться в энергетической сфере. Таким образом, место ранее сложившей мандат Ирины Луценко в Раде займет следующий в списке - Вятрович. Свое решение Бойко объяснила в Facebook.

По ее словам, оно принято давно - "для близких и коллег не было новостью".

"Мы пока на очень раннем этапе реформирования энергорынков и еще не завершили реформу госкомпаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергонезависимости, укреплять основы энергобезопасности и отстаивать место Украины в геополитической игре - как в борьбе против Nord Stream 2, так и в сохранении транзита и усилении роли в регионе", - пояснила она решение остаться в энергетике.

11 сентября 2019 года Бойко избрана в набсовет НАК Нафтогаз Украины. Ранее она работала замглавой Минэнерго по вопросам евроинтеграции.

Напишите нам
Владимир Вятрович энергетика нафтогаз наталья бойко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 