Вятрович станет нардепом: названа причина

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-депутата от Европейской солидарности Ирину Луценко, которая сегодня сложила полномочия, в Верховной Раде заменит бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом он сообщил в Facebook.

Действующий нардеп от ЕС Ирина Геращенко уточнила, что Вятрович попадает в Раду вместо Натальи Бойко. Она находится выше него в партийном списке, но, поясняет Геращенко, отказалась от мандата. Вятрович, к слову, поблагодарил Бойко за такое решение.

Он также заявил, что идет в политику ради "украинских изменений" и ради того, чтобы останавливать "русский мир". Вятрович заверяет, что не пойдет ни на какие компромиссы по национальным интересам.

По состоянию на 12 ноября, фракция пятого президента Петра Порошенко в Раде насчитывает 27 депутатов.

18 сентября стало известно об увольнении Вятровича из Института нацпамяти. Там он проработал с 2014 года.

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